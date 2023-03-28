Мэр Воркуты записался контрактником на СВО

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников объявил, что уходит на фронт – записался на службу по контракту. Он добавил, что компанию ему составят еще пять коллег. "Решение принято осознанно. Глава Коми Владимир Уйба меня поддержал. Победа будет за нами", - заявил глава города.

Примечательно, что в прошлом году Шапошников заявлял о 10% добровольцев, которые отправляются в зону проведения СВО из-за того, что их "пилят" жены.

"Она пилит и пилит, пилит и пилит. Дорогие наши женщины, берегите своих мужчин. Если ваши мужья будут уходить на фронт из-за того, что не чувствуют тыла, а они не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади, и это вызывает у них мотивацию пойти на фронт", - заявил тогда Шапошников.

Он не уточнил, "пилила" ли его жена перед принятием решения.

Отметим, что накануне на сайте администрации Воркуты было размещено объявление о наборе мужчин для службы по контракту в ВС РФ.