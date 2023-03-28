Азаров рассказал Путину о росте штата "АвтоВАЗа"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил, что "АвтоВАЗ" проводит дополнительный набор сотрудников, и власти заводу в этом активно помогают.

По словам губернатора, Самарская область в 2022 г. показала высокую адаптивность к существующим реалиям, держит удар и находит новые возможности для развития, сообщает пресс-служба Кремля. Путин обратил внимание Азарова на то, что в "ЖКХ, конечно, очень много проблем". Глава региона высоко оценил трансформацию здравоохранения и "не менее масштабные планы по развитию системы образования".

Отдельно разговор зашел о развитии инфраструктуры. Азаров пригласил президента "лично увидеть Тольяттинскую набережную". Говоря о поддержке мобилизованных, Азаров сообщил, что "лучшие врачи восстанавливают здоровье нашим бойцам", а власти "продолжат самым внимательным образом сопровождать семьи защитников Отечества".