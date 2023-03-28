28 Марта 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert

Российская ПВО впервые перехватила реактивный снаряд GLSDB

ПВО России впервые сбила в зоне спецоперации управляемый реактивный снаряд GLSDB.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB", - сообщило Минобороны РФ.

Дальность действия дальнобойных снарядов GLSDB составляет до 150 км. Это совместная разработка Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением РСЗО HIMARS.

В феврале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 км из-за бомб GLSDB.

Теги: GLSDB, Минобороны, ПВО



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