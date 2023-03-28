На Урале многодетная мать может лишиться пособий: ее муж отбыл на СВО и исчез

На Среднем Урале многодетная мать рискует лишиться пособий на них из-за того, что ее муж пропал после отбытия на СВО. По словам депутата Госдумы РФ от Свердловской области Максима Иванова, искать мужчину никто не хочет.

Как сообщил сегодня политик в своем Telegram-канале, к нему обратилась женщина из его избирательного округа, которая воспитывает четырех детей и работает в детсаду. По ее данным, в августе муж уехал в Чечню и там заключил контракт с Минобороны, а спустя неделю вышел на связь из Гудермеса и пропал.

Как отметил Иванов, "далее начинается детектив".

"В конце сентября приезжает сослуживец, передает нашей героине документы мужа: "военник" и паспорт. Уточнив при этом, что муж сильно ранен. Уже вопрос: а зачем он у него документы забрал? Жена начинает искать мужа. В итоге военная часть, к которой он приписан, сообщает, что военнослужащий жив, здоров, активно воюет. Но поговорить с ним никак нельзя", - рассказал депутат.

После этого свердловчанка написала в Минобороны, где ей ответили, что боец еще в декабре был уволен в связи с окончанием срока контракта и убыл в неизвестном направлении. Максиму Иванову это показалось весьма странным, потому что в период СВО такое основание для увольнения не применяется.

По его словам, жена пошла в полицию, где ее отправили обратно к военным.

"А военные его не ищут, потому что контракт закончился и для них он теперь гражданский. Все, круг замкнулся, человек растворился", - заявил парламентарий.

Иванов уточнил, что у женщины уже подходит срок для переоформления пособий на детей, а чтобы их получить, надо подтвердить доходы семьи, в том числе мужа. Но сделать этого она не может и теперь рискует остаться вообще без пособий – одна и с четырьмя детьми.

Свердловский депутат выразил сомнения, что мужчина просто сбежал от своей прошлой жизни. Он обратился в военную прокуратуру, чтобы разобраться в ситуации.

"Скоро должен прийти ответ. В зависимости от его содержания будем решать, как действовать дальше", - заключил Максим Иванов.

Напомним, накануне Иванов заявил, что раненые в ходе СВО бойцы опять не получают положенные им выплаты.