28 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россиянину придется копить на квартиру восемь лет, даже если он не будет есть и пить

За последние четыре года стоимость жилья выросла больше, чем доходы населения.

В результате на новую квартиру россиянину придется в среднем копить уже не шесть, а восемь лет, и то при условии, что все это время он будет откладывать зарплату целиком, не оставляя даже на еду, пишет "Прайм", ссылаясь на слова директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБР Александра Данилова.

Данилов также не считает "льготную ипотеку" решением проблемы – она привела к росту цен.

"Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, просто все откладывать,…сколько лет человеку надо откладывать, чтобы… купить квартиру? Если в конце 2019 года на "первичке" это было шесть лет, то сейчас это восемь лет. О какой доступности мы говорим?", — цитирует Данилова "Прайм".

Теги: россияне, жилье, доходы, рост цен



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