28 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми за прошлый год составлено 77 протоколов о дискредитации армии

В Перми за 2022 год было составлено 77 протоколов по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ - Публичные действия направленные на дискредитацию ВС РФ. Такие данные на заседании гордумы в рамках часа депутата привел начальник УМВД по Перми Станислав Кравченко, передает корреспондент Накануне.RU.

По 71 делу уже вынесены судебные решения. Для выявления случаев дискредитации правоохранители мониторят соцсети.

Всего по словам Кравченко, в прошлом году было зарегистрировано 19 тыс. преступлений, что на 0,9% выше показателя прошлого года. При этом раскрываемость преступлений увеличилась до 43,9%. В 2022 году снижено число зарегистрированных ДТП на 7,1% , в том числе и с участием детей на 3%. На 24,6% снижена детская и подростковая преступность.

Теги: дискредитация, протокол, армия



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