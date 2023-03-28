Алексей Текслер попросил жителей сообщать ему о проблемных дорогах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер просит жителей писать ему о проблемных участках дорог в муниципалитетах.

"Пишите мне о проблемных участках в ваших муниципалитетах. Будем реагировать. Кстати, в конце недели проеду по дорогам Челябинской агломерации. Тоже жду ваших сигналов, на что обратить внимание", - написал глава региона в своем telegram-канале.

В Челябинской области начинается сезон дорожных работ. Асфальтовые заводы начнут работу уже на этой неделе. В муниципалитетах уже идет ямочный ремонт, до конца недели начнутся дорожные работы на проблемных участках.