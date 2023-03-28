Экс-форвард "Урала" заявил о скорой отмене Fan ID

Бывший нападающий сборной России по футболу и екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк высказался о системе Fan ID. Экс-игрок предположил, что ее отменят уже в ближайшее время.

Напомним, недавно в Минцифры сообщили, что оформить Fan ID дистанционно можно с 15 марта. Пока речь идет о пилотном режиме.

Как считает Погребняк, атмосфера на матчах, где не требуется "паспорт болельщика", заметно отличается.

"Думаю, существует вероятность, что Fan ID скоро отменят. Такая опция точно есть", - цитирует экс-форварда издание "Чемпионат".

По какой причине систему отменят, он не уточнил.

Напомним, Павел Погребняк окончательно покинул "Урал" в 2021 году. "Паспорт болельщика" для матчей Российской Премьер-лиги начали вводить в 2022 году, что сильно отразилось на посещаемости "Екатеринбург-Арены". В феврале 2023 года, незадолго до возобновления сезона, в екатеринбургском клубе заявляли, что Fan ID оформили несколько тысяч сотрудников уральских предприятий.