28 Марта 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Антиохийский патриарх выразил поддержку УПЦ, а грузинский - Фанару

Накануне анонсированного отобрания украинским режимом у УПЦ Киево-Печерской лавры патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X направил послание митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию со словами поддержки.

В свою очередь, грузинский патриарх Илия II обратился к главе Фанара патриарху Варфоломею, хотя именно последний поддержал гонения на УПЦ и создание единой раскольнической структуры на Украине. В письме говорится, что УПЦ отсоединилась от РПЦ, чем создала условия для начала неких переговоров. Он просит Варфоломея снизить градус напряженности и начать движение к "взаимному сближению".

Православный публицист Александр Вознесенский считает, что своим письмом грузинский патриарх признает Фанар главной силой урегулирования украинской церковной ситуации. А "сближение" похоже на поддержку идеи Фанара стать посредником в "объединении" УПЦ с раскольниками.

Согласно требованиям Киева, монахи УПЦ должны покинуть лавру до 29 марта. Они это делать отказались. По заявлениям чиновников, после этого возможны разные варианты действий режима.

Теги: УПЦ, церковь, украина



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