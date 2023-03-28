28 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Саратовский вице-губернатор "сожалеет", что оскорбил журналистов

Вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Саратовской области Игорь Пивоваров заявил, что сожалеет об использовании жестких формулировок при публичном высказывании в адрес СМИ.

По его словам, он выразил свою личную позицию к фейкам и заказным материалам в целом, но цели обидеть журналистов у него не было.

"Еще раз подчеркиваю, что все сказанное - это моя личная позиция. Что касается в целом этой ситуации, то губернатор назначил служебную проверку", - сказал Пивоваров РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 13 марта Пивоваров в Думе области во время рабочего совещания, посвященном деятельности добровольцев в период спецоперации, раскритиковал СМИ за негативные публикации о регионе. Он назвал "скотами" три издания, а также использовал другие ругательства.

После высказываний вице-губернатора в региональное СУ СК поступило заявление с просьбой провести процессуальную проверку и привлечь Пивоварова к уголовной ответственности. Руководство Саратовской области указало Пивоварову на недопустимость некорректных выражений.

Теги: Игорь Пивоваров, Саратовская область, журналисты



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