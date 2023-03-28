28 Марта 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Уральская больница заплатила 150 тысяч пострадавшей в ДТП пенсионерке

На Среднем Урале больница выплатила компенсацию морального вреда пенсионерке, пострадавшей в результате ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел в прошлом году: водитель Качканарской центральной городской больницы нарушил Правила дорожного движения и наехал на женщину-пешехода – пенсионерку 1934 года рождения. В результате старушка получила множественные травмы, сотрясение головного мозга и ушибы. Ей пришлось неоднократно проходить лечение в медучреждении.

По заключению эксперта, в результате ДТП бабушке был причинен вред здоровью средней тяжести, что повлекло ее физические и нравственные страдания. После этого прокуратура подала иск о взыскании компенсации морального вреда с Качканарской горбольницы.

В итоге суд взыскал с учреждения в пользу пострадавшей 150 тысяч рублей. Как отметили в надзорном ведомстве, на сегодняшний день все деньги уже перечислены пенсионерке.

Теги: компенсация, больница, суд, ДТП, Качканар



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