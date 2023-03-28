28 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске поднимут зарплату учителям и врачам

В Челябинске будут увеличен должностные оклады педагогам, работникам культуры и медработникам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы, до целевых показателей уровня заработной платы будут увеличены должностные оклады работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по делам образования – педагогам на 5%, медработникам на 10%. Надбавка за выслугу лет в общеобразовательных учреждениях будет установлена в твердом размере 10, 15 и 20 %.

Работникам культуры должностные оклады будут увеличены на 20% при небольшом снижении процента за непрерывный стаж работы в отрасли (на 4%). Также вводится новая обязательная компенсационная выплата при реализации программы в области музыкального искусства "Дети-инвалиды" в размере 20% от оклада.

Теги: зарплата, педагого, учитель, врач,



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