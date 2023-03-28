28 Марта 2023
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

В России учреждена партия "За семью!"

В России появилась партия "За семью!". Учредительный съезд партии прошел накануне, на нем присутствовали делегаты из 57 регионов страны. Были приняты устав и программа.

Партия называет себя партией традиционалистов с названием, которое говорит само за себя. В политсовет вошли, в частности, основатель движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин, экс-депутат Госдумы Владимир Крупенников, волонтер и военкор Анастасия Михайловская, директор Российского института стратегических исследований генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников, ведущая Анна Шафран, доктор медицинских наук профессор Владислав Шафалинов.

Шафран заявила, что у партии нет никаких ресурсов, так как это инициатива снизу. Но зато партия будет заниматься защитой семьи, детства и традиционных ценностей "не по разнарядке, не в фоновом режиме между распределением бюджетов, а на постоянной основе". Ресурс только один - народ России.

Ранее появились слухи о том, что партию создает православный бизнесмен Константин Малофеев, но Шафран подчеркивает, что никакого отношения он к ней не имеет.

"Мы осознанно не вступаем ни в какие отношения с кем бы то ни было, кто хотя бы даже теоретически мог бы попытаться влиять на политику партии и принимаемые ей решения. Это народная партия. Народная - и точка", - написала Шафран.

Теги: семья, партия



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