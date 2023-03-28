Суд снял арест с имущества Вероники Белоцерковской*, приговоренной к 9 годам колонии

Басманный суд Москвы снял арест с имущества блогера Вероники Белоцерковской* (*внесена в реестр физлиц-иноагентов Минюста РФ).

В феврале тот же суд приговорил Белонику* к девяти годам колонии за распространение фейков о ВС РФ. Приговор вынесен заочно – блогер живет во Франции. Также создательнице популярных кулинарных книг запретили на пять лет администрировать интернет-страницы.

По версии суда, Белоцерковская* с марта по апрель 2022 года разместила в соцсети три публикации. Ее обвинили по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

В рамках дела суд в качестве обеспечительной меры арестовал имущество Белоцерковской* в России на 153 млн руб.