Росатом собрался стать одним из мировых лидеров по производству композитов

Госкорпорация Росатом собирается в течение нескольких лет (к 2029-30 гг.) стать одним из мировых лидеров по производству композитов. Там хотят наращивать свои компетенции по различным направлениям, дабы достичь уровня развития компании в атомной отрасли.

"Список этих компетенций возглавляют композиты. И именно по этому направлению в том числе мы планируем войти в топ мировых производителей к 2029, к 2030 г.", - цитирует "Интерфакс" главу госкорпорации Алексея Лихачева.

Напомним, в начале марта 2023 г. стало известно, что Росатом хочет выйти на рынок электрозаправок. От 900 до 11,2 тыс. быстрых электрозаправок планирует установить к 2030 г. дочерняя компания концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома) – "Атомэнерго". К 2030 г. в России электротранспорт составит более 10% от общего объема производства транспорта. Будет установлено более 72 тыс. электрозарядных станций, из них более 28 тыс. – быстрых.