28 Марта 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Нижневартовске отец до сотрясения мозга избил сына за невыученный урок

В нижневартовском поселке Излучинск боксер избил сына-второклассника за невыученные уроки. По данным telegram-канала Ural Mash, синяки на теле ребенка заметили учителя.

По словам ребенка, отец избил его учебником и ремнем за невыученное правило по русскому языку до сотрясения мозга. В школу пригласили обоих родителей. Мать подтвердила домашнюю тиранию, после чего отец начал вести себя неадекватно и мать с ребенком вывел через черный ход. Сообщается также, что ранее мужчина скинул в родительский чат ложное сообщение о смерти сына и вышел из чата.

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили Накануне.RU, что в отношении мужчины органами внутренних дел уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Сейчас СКР инициировал вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче в производство следователей следственного отдела по Нижневартовскому району.

В случае передачи уголовного дела из органов полиции, следователи в ближайшее время приступят к расследованию.

Теги: сотрясение, русский язык, невыученный урок, отец



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