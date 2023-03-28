Свердловская биатлонистка Шевченко выиграла второе подряд "золото" чемпионата России

Свердловчанка Наталия Шевченко выиграла вторую подряд золотую медаль на чемпионате России по биатлону, который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, сегодня Шевченко победила в женской 10-километровой гонке преследования. Днем ранее биатлонистка отпраздновала триумф в спринте. В гонку преследования свердловчанка уходила первой с 36-секундным преимуществом над ближайшей соперницей Анастасией Егоровой из Мурманской области и минутным превосходством над стартовавшей третьей Анастасией Гореевой из Московской области.

По ходу гонки Наталия Шевченко на огневых рубежах поразила 19 мишеней из 20 и финишировала с огромным преимуществом над преследовательницами – 33.48,7. Второй стала Екатерина Носкова (ХМАО-Югра), уступившая победительнице 1 минуту и 5,4 секунды. А бронзовая медаль у Виктории Сливко из Тюменской области, проигравшей 1 минуту и 12,8 секунды.

Что касается мужской гонки преследования на 12,5 километра, в ней свердловчанин Кирилл Бажин финишировал шестым. Следующие гонки чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске – одиночная смешанная эстафета и традиционная смешанная эстафета – состоятся 30 марта.