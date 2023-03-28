В ДТП под Орлом погибли сооснователь "Сыроварни" и его жена - эксперт программы Малахова

Сооснователь сети ресторанов "Сыроварня" Алексей Левин и его супруга погибли в ДТП в Орловской области, пишет Mash.

Авария произошла в Мценском районе, на трассе М-2 "Крым". По данным телеграм-канала, водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в Mitsubishi Pajero Левина. Его жена Светлана и брат погибли на месте, сам он скончался по дороге в больницу.

В ДТП выжил только 13-летний пассажир, племянник Левиных, его госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет Mash.

"СтарХит" со ссылкой на местную прессу сообщил, что Светлана Левин была следователем, сотрудником детективного агентства, появлялась в шоу Андрея Малахова в качестве эксперта.