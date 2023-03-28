28 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

В России запретят использование образов муми-троллей

Финский обладатель прав на персонажей из сказок о муми-троллях решил прекратить выдачу новых лицензий на использование образов в России, текущие лицензии не продлеваются, передает VPost со ссылкой на компанию Moomin Characters. Правообладатель и его представители в России объясняют это санкциями и позицией компании относительно "ситуации в мире".

По данным издания, из-за нежелания Moomin Characters продолжить сотрудничества с РФ один из торговых центров в Москве уже отменил детский праздник, в котором были использованы образы муми-троллей.  

Теги: муми-тролли, авторские права, правообладатель, лицензия



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