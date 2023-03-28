В Коломне опека отобрала у матери дочь

В Коломне орган опеки и попечительства отобрал у одинокой матери 9-летнюю дочь как "безнадзорную". Причем в момент "похищения" она находилась с родным дедушкой.

Как сообщает телеграм-канал просемейных активистов "Семья права", дочь-отличница Маша занимается в кружках актёрского мастерства и хореографическом коллективе "София", посещает группу изучения этикета. Ее мама официально работает и живет с дочерью в трехкомнатной квартире, которая является ее собственностью. Однако недавно перевела дочь на семейное образование (разрешенное законом), чем сразу вызвала подозрение опеки.

При этом на сайте управления социального развития Коломны нет даже телефонов. Их пришлось узнавать из других источников.

Информацию сразу передали в аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе. Однако, по сообщениям тех, кто дозвонился, там отвечают, что никакого отношения к отобраниям ребенка они не имеют и никак на органы опеки повлиять не могут.

"Вопрос: зачем нам такой уполномоченный по правам ребенка Московской области, если отобрания детей у родителей не интересующая ее тема?" - недоумевает канал.

Общественная активистка Александра Машкова-Благих пишет, что женщина несколько дней пыталась выяснить, где ее ребенок. Причем она не лишена и не ограничена в родительских правах. Однако ее запугивали тем, что она якобы должна написать заявление о добровольной передачи ребенка в центр. Потом ей подсовывали образец заявления, в котором она должна признаться в своей вине. В итоге она написала заявление о немедленном возврате ей ребенка. Но специалист центра сказал, что будут рассматривать ее заявление 10 дней.

"У не лишенной, не ограниченной в правах мамы, чей ребенок был с родным дедушкой! Охренели совсем! Причина? Тяжёлый развод с мужем и доносы соседей, с которыми конфликт. И ее "подозрительное" поведении - отдала ребенка на семейное образование", - возмущается Машкова-Благих.

Позже она добавила, что опека недовольна тем, что в старом доме, где живет семья, водятся тараканы. А также требует, чтобы дочь отдали в школу, откуда ее забрала мать из-за конфликта с педагогом.

Благодаря общественному резонансу, аппарату детского омбудсмена Марии Львовой- Беловой и депутату Госдумы Ирине Филатовой у мамы будет адвокат. Ситуация должна разрешиться, что хорошо, но то, как это происходит, это ненормально, подчеркнула активистка.