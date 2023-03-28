28 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Бывшего депутата заксобрания Прикамья Андрея Маркова заочно арестовали на два месяца

Бывшего депутата заксобрания Прикамья Андрея Маркова заочно арестовали на два месяца по подозрению в мошенничестве с НДС на 837,3 тыс. руб., сообщает РБК-Пермь со ссылкой на данные Пермского краевого суда.

Сообщается, что депутат был найден в Армении. Следователи планируют направить запрос на экстрадицию экс-парламентария в Россию.

Уголовные дела в отношении бывшего "справедливоросса" были возбуждены 8 сентября 2014 г. Нарушения были выявлены в компаниях, учредителями которых был сам Марков - "Центр Дистрибьюшн", а также его сын - Сергей Марков - компания "Новый век - агро". Ущерб для государства составил 3,77 млн руб., в одном случае, и 837,3 тыс. руб.

Силовики провели обыски в компаниях Маркова, а также у него дома. После обысков депутат уехал, его полномочия истекли в 2016 г. Предположительно он перебрался из России в Черногорию – и был объявлен в розыск. Уголовное дело по нарушениям "Центр Дистрибьюшн" было прекращено, по второму - приостановлено, в связи с розыском фигуранта. В марте 2023 года расследование было возобновлено. Маркову заочно объявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Его объявили в межгосударственный обыск.

Теги: Андрей Марков, экстрадиция, Армения, заочный арест



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