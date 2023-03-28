Поврежденный "Союз" без космонавтов отстыковался от МКС и летит на Землю

От Международной космической станции отстыковался беспилотный "Союз МС-22" с поврежденным радиатором.

"Включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты ожидается в 13:51 мск, его разделение на отсеки — в 14:19 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы — в 14:22 мск и ввод основного парашюта — в 14:30 мск. Приземление спускаемого аппарата планируется в 14:45 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Хотя на этом "Союзе" возвращать космонавтов не рискнули, он все равно принесет пользу и доставит на Землю 218 килограмм грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.

О возвращении поврежденного "Союза" на Землю в беспилотном режиме 11 января сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Повреждение произошло 15 декабря. Тогда случилась "разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля" (проще говоря – утечка). "Теплоноситель из контура был потерян, контур признан неработоспособным", - сообщил Борисов. Место повреждения корабля было обнаружено с помощью телекамеры американского сегмента МКС. Версия повреждения радиатора при изготовлении рассматривалась, но не нашла подтверждения. Эксперты пришли к выводу, что обшивка корабля была пробита спорадическим метеороидом на скорости 7 тыс. метров в секунду.

Из-за "накладки" с транспортом на МКС дольше запланированного пробудут космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. Они вернутся на следующем "Союзе", который на станцию отправят в беспилотном режиме. А уже из-за этого откладывается полет экипажа 69-й длительной экспедиции – с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом NASA Лорел О'Хара.