В России "в сжатые сроки" заменили иностранные композиты всех элементов МС-21

Премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценил замену импортных компонентов в самолете МС-21, поблагодарив тех, кто внес большой вклад в эту работу.

"В сжатые сроки удалось заместить иностранные композиты во всех элементах авиалайнера МС-21", - сказал Мишустин в обращении к участникам X форума "Композиты без границ", отметив вклад в этот процесс госкорпорацию "Росатом" и её дивизион "Юматекс", "Ростех", АФК "Система", МГУ имени Ломоносова и РХТУ имени Менделеева.

Напомним, в октябре 2022 г. Правительство выделило 15 млрд руб. на расширение производства самолетов МС-21. Средства будут направлены на оснащение авиационных заводов современным оборудованием, необходимым для расширения производства таких лайнеров. Это позволит авиапрому оперативно выйти на серийное производство в объеме не менее 36 лайнеров в год. В конце 2022 г. Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом. Начало поставок ожидается в 2024 г.

МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Самолет создается на базе новейших разработок в области авиастроения.