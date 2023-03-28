В Челябинске переименовали площадь Ярославского

В Челябинске площадь Ярославского переименовали в площадь Искусств. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента, с инициативой переименования выступил Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М. И. Глинки. В районе площади находятся детская школа искусств, концертный зал им. С.С. Прокофьева и филармония, музей изобразительных искусств и исторический музей Южного Урала.

Площадь Ярославского находится в Центральном районе Челябинска, между улицами Труда, Кирова и Цвиллинга. Это одна из первых площадей города. Эта площадь — ровесница Челябинска. На западной части современной площади находилась Челябинская крепость. Ранее площадь называлась Христорождественской, Соборной, так как на ней находился Христорождественский собор. В советскую эпоху площадь переименовали в честь Емельяна Михайловича Ярославского — видного партийного деятеля. В 1932 году Христорождественский собор был снесен, а с 1937 года на площади началось строительство музыкально-драматического театра. В 1996 году при прокладке теплотрассы в сквере были обнаружены старинные захоронения, это был первый погост Челябинской крепости, на котором покоились его жители.