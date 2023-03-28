28 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков заявил, что Россия не даст "замотать" тему диверсий на "Северных потоках"

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не даст "замотать" тему терактов на "Северных потоках".

Он выразил сожаление в связи с тем, что Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования диверсий на газопроводах.

"Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев напомнил, что Россия так и не была допущена к расследованию этого "небывалого теракта". Он добавил, что версию о причастности к взрывам некой "проукраинской группировки" в Совбезе ставят под сомнение, поскольку не видят прямой выгоды Киева от гибели "Северных потоков".

Теги: песков, северные потоки



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