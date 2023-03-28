В Крыму 7 апреля начнут выдачу земельных наделов участникам СВО

В Крыму 7 апреля начнется выдача документов на земельные участки для участников специальной военной операции.

"Земельные участки будут равными по стоимости и обеспечены необходимой инфраструктурой. Коммуникации и инженерные сети подведут планомерно, работа в этом направлении уже ведется. Напомню, что наделы будут расположены вблизи моря на западном берегу Крыма", - сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Ранее власти региона заявляли, что участки будут расположены у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах. "Участки получат "все крымчане, принимающие участие в СВО, не важно, кто в каких подразделениях служит", заявил Аксенов.

Власти выделили на год 240 млн руб., чтобы подвести к участкам инфраструктуру: электричество, воду, водоотвод, частично – газоснабжение.