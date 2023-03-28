В Челябинской области прокуратура потребовала обеспечить готовность сил и средств к началу пожароопасного сезона

Челябинская природоохранная прокуратура объявила предостережения о недопустимости нарушения закона о пожарной безопасности в лесах в связи с приближающимся наступлением пожароопасного сезона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Предостережения объявлены руководителю главного управления лесами Челябинской области, директору ФГБУ науки Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской академии наук, директорам национальных парков Таганай и Зюраткуль, руководителям ОБУ "Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области", ЧОБУ "Чебаркульский лесхоз", ЧОБУ "Аргаяшский лесхоз", ЧОБУ "Красноармейский лесхоз" и семи главам муниципалитетов.

В ведомстве указали на непринятие мер к обеспечению готовности сил и средств к началу пожароопасного сезона 2023 года на территориях лесничеств. Это может повлечь угрозу возникновения лесных пожаров. В прокуратуре потребовали принять дополнительные меры к обеспечению готовности сил и средств в период пожароопасного сезона.