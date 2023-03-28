В Екатеринбурге суд на 80 суток прикрыл кофейню, где нашли нарушения

В Екатеринбурге по решению суда приостановлена деятельность кофейни. Заведение уже опечатали судебные приставы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, речь идет о кофейне на улице Челюскинцев, 60 в уральской столице. Железнодорожный районный суд признал владельца заведения виновным по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Деятельность кофейни приостановлена на 80 суток.

После этого судебными приставами было возбуждено исполнительное производство и сотрудники ведомства незамедлительно выехали на место. Входные группы точки питания были закрыты и опечатаны. А предпринимателя предупредили об административной ответственности в случае возобновления деятельности.

По адресу Челюскинцев, 60 в Екатеринбурге находится кофейня Pankoff Bakery. Какие именно нарушения нашли в заведении, не уточняется.

Напомним, ранее суд на 90 суток прикрыл суши-маркет "Фишка 96" в уральской столице, где массово отравились клиенты.