СМИ: VK создает свою "сеть доставки контента" на случай "отключения" YouTube

Компания VK хочет подстраховаться на случай резкого роста трафика в случае блокировки YouTube, пишет Forbes. Для этого VK вместе с крупными операторами собирается создать кэширующие сервера, которые ускорят загрузку видеоконтента у пользователей. Такую инфраструктуру эксперты называют CDN – "сеть доставки контента". В VK официально заявляют, что преследуют другую цель – увеличение емкости сетей из-за растущей популярности сервисов компании.

Чаще всего на серверах CDN хранится популярный контент – видео и игры. Сеть позволяет загружать их не с центрального сервера, а с ближайшей точки CDN. Эксперты отмечают, что у Google (компания владеет YouTube и другими популярными сервисами) также есть подобная сеть, которая охватывает весь мир.