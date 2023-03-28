России удалось перенаправить весь экспорт нефти, выпавший из-за эмбарго, - Минэнерго

Россия полностью перенаправила объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго Запада, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Снижения продаж не произошло", — цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что ведется работа по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в государства Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки нефти в Индию в прошлом году увеличились в 22 раза, выросли поставки в КНР. Он также отметил, что "цены на нефтяные продукты были ниже инфляции в 2022 году".