В Тюмень с рабочим визитом прибыл министр МЧС

Сегодня в Тюмени работает министр МЧС России Александр Куренков, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором министр МЧС России посетит учебный центр Федеральной противопожарной службы и Специализированную пожарно-спасательную часть. Также стороны обсудят вопросы межведомственного взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Александр Куренков передаст Главному управлению МЧС России по Тюменской области специализированную технику.

Работу начали с возложения цветов к памятнику сотрудникам МЧС, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что высокого уровня воды во время паводков в Тюменской области не ожидают. Регион каждый год уделяет внимание противопаводковым мероприятиям. Серьезным испытанием для региона стал паводок в 2016 и 2017 году. Тогда от большой воды пострадали территории Ишим, Тюмень, а также территории Ишимского, Вагайского, Сорокинского, Аромашевского, Викуловского, Абатского, Сладковского, Тюменского районов. С тех пор власти области проделали масштабную работу по защите территорий от наводнений, были определены участки рек, требующие первоочередных мероприятий по увеличению пропускной способности, подняты дамбы, регулярно проводятся учения.

Пожароопасный сезон в Тюменской области начнется с апреля.