28 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Полиция поймала пенсионерку из Нижнего Тагила при попытке поджечь военкомат

В Нижнем Тагиле 67-летняя пенсионерка пыталась поджечь здание военного комиссариата на улице Бажова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Натолкнули на такие действия пожилую женщину якобы сотрудники некого банка, которые даже рассказали как изготовить зажигательную смесь.

Предотвратить поджог удалось благодаря сотрудникам полиции, которые заметили пенсионерку во время патрулирования территории. К этому времени жертва злоумышленников уже успела облить кусок ткани легковоспламеняющейся жидкостью и пыталась его поджечь. Женщину оперативно задержали. При ней обнаружили бутылку с легковозгораемой жидкостью, две пластиковые бутылки с зажигательной смесью и много марли.

Сотрудникам полиции пожилая тагильчанка призналась, что уже месяц ей названивает некий "сотрудник" банка, уговаривая поджечь военкомат. Он также рассказал, как изготовить зажигательную смесь.

По данному факту полиция уже организовала проверку. Ранее в УМВД сообщали, в подобные "колл-центры", вероятно, находятся на территории Украины.

Теги: Нижний Тагил, военкомат, пенсионерка, поджог



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