28 Марта 2023
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Общество Дальневосточный ФО
Фото: Накануне.RU

Во Владивостоке суд отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой*

Во Владивостоке кассационный суд отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой* (*внесена в реестр физлиц-иноагентов Минюста РФ). Теперь дело направят на повторное рассмотрение в Комсомольск-на-Амуре, передает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Цветкова* уехала из России после того, как в ноябре прошлого года Хабаровский краевой суд подтвердил оправдательный приговор нижестоящей инстанции.

Художницу Цветкову* судили по делу о распространении порнографии. Прокурор запрашивал для нее три года колонии за публикацию в соцсети "ВКонтакте" ее рисунков в паблике "Монологи вагины". Девушка с 2019 года находилась под домашним арестом, позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Теги: юлия цветкова, суд, оправдательный приговор



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