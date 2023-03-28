Суд приступает к рассмотрению "уголовки" Ройзмана* за дискредитацию ВС

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*. Скоро его начнет рассматривать суд.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Центрального административного округа Москвы, Ройзмана* обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ).

По версии следствия, 1 июля прошлого года Ройзман*, находясь в помещении благотворительного фонда "Фонд Ройзмана*" в уральской столице, желая подорвать авторитет Вооруженных Сил и дискредитировать их, провел в прямом эфире видеохостинга виртуальный диалог в чате с пользователями сайта.

"Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных Сил РФ – то есть дискредитации", - пояснили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что до этого бывший мэр уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию российской армии. После вручения обвинительного заключения его уголовное дело начнет расматривать суд.

Напомним, что когда в прошлом году к Ройзману* нагрянули с обысками силовики, он сообщил, что его уголовное дело находится в Москве.

Добавим, в настоящий момент Евгений Ройзман* отбывает административный арест – суд признал его виновным в демонстрации экстремистской символики. В итоге бывший градоначальник отправился в СИЗО на 14 суток.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России