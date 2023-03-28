Суд приступает к рассмотрению "уголовки" Ройзмана* за дискредитацию ВС

28 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область В России Москва
Фото: Накануне.RU

Суд приступает к рассмотрению "уголовки" Ройзмана* за дискредитацию ВС

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*. Скоро его начнет рассматривать суд.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Центрального административного округа Москвы, Ройзмана* обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ).

По версии следствия, 1 июля прошлого года Ройзман*, находясь в помещении благотворительного фонда "Фонд Ройзмана*" в уральской столице, желая подорвать авторитет Вооруженных Сил и дискредитировать их, провел в прямом эфире видеохостинга виртуальный диалог в чате с пользователями сайта.

"Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных Сил РФ – то есть дискредитации", - пояснили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что до этого бывший мэр уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию российской армии. После вручения обвинительного заключения его уголовное дело начнет расматривать суд.

задержание Ройзмана(2022)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что когда в прошлом году к Ройзману* нагрянули с обысками силовики, он сообщил, что его уголовное дело находится в Москве.

Добавим, в настоящий момент Евгений Ройзман* отбывает административный арест – суд признал его виновным в демонстрации экстремистской символики. В итоге бывший градоначальник отправился в СИЗО на 14 суток.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

Теги: Ройзман*, дело, дискредитация, расследование, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.03.2023 07:45 Мск Суд над Ройзманом* по делу о дискредитации ВС РФ может стартовать уже в марте
Ранее 20.09.2022 16:16 Мск Суд объяснил Ройзману, в каких мероприятиях ему запрещено принимать участие
Ранее 28.08.2022 11:25 Мск ФСИН планирует обратиться в суд из-за поездки Ройзмана в другой район Екатеринбурга
Ранее 25.08.2022 20:23 Мск На Ройзмана надели отслеживающий браслет
Ранее 25.08.2022 19:17 Мск Защита Ройзмана может отказаться от обжалования решения суда
Ранее 25.08.2022 17:27 Мск Суд ограничил в действиях Ройзмана, обвиняемого в дискредитации ВС РФ
Ранее 25.08.2022 15:25 Мск Следствие просит оставить Ройзману 1 минуту свободы в день
Ранее 25.08.2022 11:08 Мск Следствие просит для Ройзмана запрета определенных действий
Ранее 25.08.2022 09:05 Мск Мизулина высказалась о задержании Ройзмана: Теперь пора закрыть и "Ельцин-центр"
Ранее 24.08.2022 20:26 Мск Ройзмана передумали этапировать в Москву: меру пресечения изберут в Екатеринбурге
Ранее 24.08.2022 19:35 Мск Музей невьянской иконы Евгения Ройзмана возобновит работу с завтрашнего дня
Ранее 24.08.2022 14:47 Мск Ройзмана задержали на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ
Ранее 24.08.2022 13:58 Мск Задержанного в Екатеринбурге Ройзмана доставят в Москву
Ранее 24.08.2022 12:47 Мск Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана увезли на допрос
Ранее 24.08.2022 12:25 Мск Во время обыска в квартире Ройзмана нашли визитку экс-главы СБУ
Ранее 24.08.2022 11:18 Мск Куйвашев вступился за обвиняемого в дискредитации армии Ройзмана
Ранее 24.08.2022 11:03 Мск Юрист Ройзмана: Не может быть никакого его задержания, ареста или еще чего-то
Ранее 24.08.2022 09:30 Мск Ройзман покинул квартиру в сопровождении силовиков
Ранее 24.08.2022 09:09 Мск Из квартиры Ройзмана вынесли компьютер. Бывший мэр остается с силовиками
Ранее 24.08.2022 08:40 Мск Ройзмана могут уже сегодня этапировать в Москву
Ранее 24.08.2022 08:29 Мск Соловьев о задержании Ройзмана: Он решил, что ему все можно, и долго глумился над нами
Ранее 24.08.2022 07:37 Мск Ройзман сообщил, что его уголовное дело находится в Москве
Ранее 24.08.2022 04:42 Мск Ройзман задержан в Екатеринбурге
Ранее 03.08.2022 12:43 Мск Ройзман не смог обжаловать штраф в 85 тысяч рублей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети