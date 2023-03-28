Пушилин заявил о практически полной зачистке промзоны АЗОМа в Артемовске

Промзона "Артемовского завода по переработке металлов" (АЗОМ) практически полностью зачищена, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, бойцы ЧВК "Вагнер" создали "невыносимые условия" для попыток украинских солдат подвезти на территорию боевые комплекты, резервы или даже вывезти раненых, поскольку все дороги простреливаются.

Пушилин добавил, что украинские военные переместились в административные здания, расположенные за пределами завода, передает ТАСС.

26 марта сообщалось, что бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха АЗОМа. По словам штурмовавших завод бойцов, в цехах есть несколько бомбоубежищ, в которых можно переждать обстрелы, однако для ВСУ появление "Вагнера" стало неожиданностью. В результате боя "вагнеровцы" взяли в плен восемь украинских военных и уничтожили еще 16.

Артёмовский завод по обработке цветных металлов или АЗОМ был построен в 1954 году. Он занимает огромную территорию в центре города Артёмовска (украинское название города Бахмут). На территории завода сеть подземных коммуникаций уходит под землю на десятки этажей. Многие из них выводят на территорию за пределами завода. Это неудивительно, ведь завод проектировался во времена СССР с учётом возможного ядерного конфликта. В видах деятельности АЗОМа значатся производство стальных труб и полых профилей, обработка металлических изделий.