28 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Депутаты приняли отчет главы Челябинска

Депутаты Челябинской гордумы приняли отчет главы города Натальи Котовой о результатах деятельности городской мэрии в 2022 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

По словам главы Челябинска, несмотря на непростой 2022 год и предшествующие ему два пандемийных года, экономика города проявила устойчивость и продолжала развиваться. Увеличилось промышленное производство. Челябинским предприятиям удалось наладить выпуск самой разнообразной продукции – от моющих средств и косметики до инновационного оборудования в сферах машиностроения и робототехники. Многие предприятия начали выпуск продукции для нужд армии.

Уровень безработицы на конец года составил 0,47 %. Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним организациям выросла на 14,4 % к уровню предыдущего года и составила 57 тыс. 417 рублей. Минимальный размер оплаты труда вырос более чем на 19 % и составил 15 тыс. 279 рублей.

Налоговые доходы бюджета выросли на 15% по сравнению с 2021 годом, снижения были по налогу по патенту и земельный.

Одной из основных задач в сфере экологии Котова назвала создание "зеленых легких" города. Было высажено более 10 тыс. деревьев, около 36 тыс. кустарников и 190 тыс. квадратных метров газона.

В города, по словам главы города, продолжается обновление общественного транспорта и инфраструктуры. На конец года обновлено 22% всего трамвайного парка Челябинска. В 2023 году планируется закупить 74 новых трамвая, 40 троллейбусов и 40 автобусов большого класса.

Теги: Наталья Котова, отчет, депутаты,



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