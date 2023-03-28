28 Марта 2023
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Фото: vk.com/public206163737 | Анатолий Криста

Нижневартовск ушел под воду

Жители Нижневартовска, которые еще недавно жаловались на плохую уборку снега с дорог, на застревающие в сугробах машины "скорой", столкнулись с новой бедой. С наступлением тепла снег начал таять и талой водой затопило множество улиц и дорог города, передает корреспондент Накануне.RU.

Социальные сети пестрят фотографиями и видеозаписями затопленных улиц и дворов. А коммунальщики, похоже, ждут, что, как и в случае со снегом, проблема с водой решится сама собой. По словам депутата городской думы Анатолия Кристы, только за неделю он получил от горожан больше сотни жалоб. Ситуация, по мнению парламентария, становится только хуже.

"За последнюю неделю ко мне поступили более ста обращений по вопросу подтопления жилых домов, улиц и автомобильных дорог которое происходит в результате неудовлетворительной очистки территории от снега и вывоза его на специальные полигоны. Большая часть, а скорее всего, практически все автомодельные дороги Старого Вартовска если и чистятся, но без вывоза снега", - заявил Анатолий Криста.

Депутат намерен на профильном заседании комитета думы выяснить, почему снег из жилых кварталов не вывозится своевременно, и что власти планируют сделать, чтобы подобное не повторялось.

Под постом парламентария в соцсетях появился ответ от официального сообщества администрации города. В мэрии заявили, что уборка и вывоз снега продолжается в круглосуточном режиме, а дворы оказались затоплены из-за отсутствия ливневой канализации.

Нижневартовск затопило(2023)|Фото: vk.com/public206163737 | Анатолий Криста

"Весной в микрорайонах, в которых нет ливневой канализации, а земля ещё не успела оттаять, образуется скопление воды. В таких случаях нужно обращаться в управляющие организации. Если вода стоит на участках улично-дорожной сети, то нужно обращаться также в Управление. По возможности, а также по степени критичности и аварийности, воду будут откачивать", - говорится в сообщении.

Теги: затопленный двор, затопленные улицы, потоп, Нижневартовск, уборка снега



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