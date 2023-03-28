28 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Цены на бензин в 2022 году не изменились – министр энергетики РФ

Цены на бензин в 2022 году не изменились, цены на дизельное топливо выросли в "пределах инфляции, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

"В 2021 году ТЭК начал восстанавливаться после ковидных ограничений, но в 2022 году мы столкнулись с небывалыми внешними ограничениями. Уровень добычи нефти и газа по году будет ниже из-за отказа от них западных потребителей, уровень добычи угля сохранится, хотя в начале года мы видим спад производства", - сказал министр на итоговой коллегии ведомства.

"В 2022 году экспорт нефти увеличился, экспорт газа и угля значительно сократился, вырос экспорт сжиженного газа, потребление электроэнергии увеличилось", - подытожил Шульгинов.

Теги: бензин, цены, энергетика, николай шульгинов



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