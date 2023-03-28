Власти Бурятии утвердили новые меры поддержки участникам СВО

Власти Бурятии расширили меры поддержки для участников СВО и их семей. Детали в своем telegram-канале сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Власти решили освободить всех военнослужащих (мобилизованных, контрактников, добровольцев) от уплаты аренды республиканского имущества, в том числе земельных участков. Плата не будет начисляться не только на весь период прохождения службы, но и на 90 дней после ее окончания. Льгота устанавливается как в отношении юридических, так и физических лиц.

Также участников СВО и их семьи освободили от платы при въезде в особо охраняемые природные территории. Речь идет о 13 заказниках, 57 памятниках природы со всем многообразием целебных источников.