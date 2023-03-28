28 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза – Новак

Россия сумела в условиях санкций переориентировать потоки энергоносителей в дружественные страны, заявил вице-премьер Александр Новак на итоговой коллегии Минэнерго.

"ТЭК в 2022 году столкнулся с самыми ожесточенными санкциями. Примерно раз в месяц мы сталкивались с новыми ограничениями", - напомнил вице-премьер.

"Потоки энергоресурсов в прошлом году были переориентированы. Не все складывалось легко. Тем не менее, вопросы решались, потоки были переориентированы на дружественные страны. Так, поставки нефти в Индию в прошлом году увеличились в 22 раза, выросли поставки в КНР", - рассказал Новак.

Он также отметил, что "цены на нефтяные продукты были ниже инфляции в 2022 году".

Теги: нефть, энергетика, александр новак, газ, санкции



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