В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве трех человек

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Вечером 27 марта квартире одного из домов Ленинского района обнаружены тела трех местных жителей с ножевыми ранениями. Подозреваемого задержали. По версии следствия, в ходе совместного распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, подозреваемый нанес потерпевшим ножевые ранения, от которых они скончались.

Сейчас подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.