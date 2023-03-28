28 Марта 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве трех человек

В Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Вечером 27 марта квартире одного из домов Ленинского района обнаружены тела трех местных жителей с ножевыми ранениями. Подозреваемого задержали. По версии следствия, в ходе совместного распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, подозреваемый нанес потерпевшим ножевые ранения, от которых они скончались.

Сейчас подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Теги: убийство, арест, уголовное дело,



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