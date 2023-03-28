Премьером Шотландии впервые станет мусульманин

Впервые в истории премьер-министром Шотландии станет мусульманин пакистанского происхождения Хамза Юсуф (Юсаф). Он избран новым председателем правящей Шотландской национальной партии (SNP).

Юсуф является горячим сторонником независимости Шотландии.

"Мы полны решимости принести независимость Шотландии", - сказал 37-летний премьер.

Отец Юсуфа - из Пакистана, а мать - из Кении. Он стал первым мусульманином в шотландском правительстве, когда в 2012 году был назначен министром в возрасте 27 лет и стал вообще самым молодым министром, назначенным в шотландское правительство.

Сегодня шотландский парламент должен утвердить Юсуфа премьером. Он заверяет, что будет представлять всех жителей Шотландии.

Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что не намерен вступать в переговоры с новым лидером Шотландской национальной партии о проведении нового референдума о независимости Шотландии. Лондон своей позиции не изменит, подчеркнул Сунак. В конце 2022 года Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении нового референдума без согласия британского правительства.



