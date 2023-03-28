Пермячка получила 13 лет за убийство восьмимесячного сына

Жительница Ленинского района Перми получила срок за убийство восьмимесячного сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

Ребенка 29-летняя мамаша убила ночью, 1 февраля прошлого года, будучи пьяной. Женщина нанесла ему множество ударов по голове руками и тупым предметом - каким именно не уточняется. От полученных травм младенец погиб на месте. Ей было предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего".

Суд приговорил мать к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год.