Байден прокомментировал стрельбу в школе шуткой про мороженое

Президент США Джо Байден начал свое выступление о стрельбе в городе Нэшвилл с шутки про мороженое. Кадры с выступления опубликованы на YouTube-канале CBS News.

"Меня зовут Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой", — заявил Байден.

Лишь после этой речи американский лидер прокомментировал непосредственно трагедию в нэшвилльской частной христианской школе. Байден отметил, что информация о том, "что произошло и по какой причине", еще уточняется.

Он добавил, что вновь обратился в конгрессу США по вопросу продвижения законопроекта о запрете оружия.

Напомним, в американском штате Теннесси 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл устроила стрельбу в приходской школе, выпускницей которой являлась сама.Нападавшая убила трех 9-летних учеников и трех взрослых. Саму ее застрелили полицейские.