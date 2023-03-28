Прокуратура Воронежской области требует признать факта геноцида народов СССР

Прокурор Воронежской области направил в суд заявление о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории региона в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратурой были изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения советских граждан и военнопленных, а также опрошены непосредственные очевидцы событий.

Оккупированные территории Воронежской области делились на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны оккупации. Оккупация сопровождалась убийствами мирного населения, уничтожению людей в сети концлагерей путем обескровливания, смертельных инъекций, расстрелов, сожжения и иными способами.

Европейские оккупанты убили не менее 198 тыс. мирных советских граждан и военнопленных, еще почти 77 тыс. человек насильственно угнаны в страны Европы и Украину для принудительного труда.

О разрушениях говорят такие цифры. Из 1 млн 340 тыс. квадратных метров жилой площади в Воронеже уцелело менее 8%, а городской коммунальный фонд был уничтожен на 92%. Актуальный размер материального ущерба составляет свыше 11,7 трлн рублей.

Заявление подано в Воронежский областной суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.