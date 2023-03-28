"Подрывает позицию России". Эксперты оценили действия и повестку "Ельцин-центра" в рамках СВО

Повестка "Ельцин-центра" подрывает позицию России, разрушает историческую память и несет деструктивные последствия для мировоззрения и психики молодежи, по крайней мере, именно к таким выводам пришла междисциплинарная экспертная группа, проводившая мониторинг деятельности центра в сентябре-октябре 2022 года. Результаты публикует издание "Завтра".

Проанализировав содержание и форму подачи материалов, предлагаемых "ЕЦ", эксперты заключили, что в них прослеживается пропаганда либерализма, космополитизма, глобализма и западнического универсализма, противоречащих ценностям России и ее актуальному курсу, где во главе ставят ценности патриотизма и суверенного развития. Подаваемая центром информация, по мнению экспертов, не соответствует законодательству РФ, умаляет подвиги защитников Отечества, создает негативный образ страны, что можно воспринимать как антироссийскую историческую пропаганду, мифологизацию и фальсификацию истории.

Например, в зале "Свобода" на карте мира Крым числится в составе Украины, хотя на момент создания "ЕЦ" в 2015 году территория уже принадлежала РФ. Другим примером служит экспозиция, где представлен подарок Б.Н. Ельцину - оранжевый свитер. В 2005 году советник президента Борис Немцов подарил свитер с запиской, где было сказано: "...его оранжевый цвет – намек на то, чего не хватает сейчас нам в России". В то время на Украине произошла "оранжевая революция", на что недвусмысленно намекнул и Немцов, а сейчас это пропагандирует "ЕЦ".

Эксперты также подчеркнули, что "факты", представляемые "Ельцин-центром", противоречат данным науки, а также содержат ошибки, недостоверные сведения и некорректные приемы структурирования материала.

Особенно сильно действия центра стали заметны с началом специальной венной операции. Экспертная группа уверена, что на фоне проведения СВО и антироссийских санкций "ЕЦ" "напрямую подрывает позицию РФ", якобы подстраиваясь под интересы недружественных государств. Более того, работа центра противоречит государственной повестке, хотя "ЕЦ" сам является государственной организацией.