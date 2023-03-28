Иностранцев хотят заставить быть осмотрительнее при вступлении в гражданство РФ

Законодательное Собрание Калужской области предложило ужесточить требования к получению иностранцами российского гражданства и уточнить основания для его отмены. Законопроект внесен в Госдуму.

Он конкретизирует понятие "подложных документов или заведомо ложных сведений", являющихся основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ. В их число входят фиктивный брак, недействительность сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации и иные факты, подтверждающие предоставление заявителем подложных документов или сообщение им заведомо ложных сведений при приобретении гражданства.

Калужские депутаты отмечают, что в 2021 году в регионе было 19 судебных решений о признании браков с участием иностранных граждан фиктивными. В 2022 году фиктивными признано 76 таких "браков". Также поступило 12 материалов с признаками фиктивного установления отцовства иностранными гражданами.

Кроме того, по данным Многофункционального миграционного центра, где осуществляется аудио- и видеозапись процедуры приема документов, представляемых иностранными гражданами для оформления или переоформления патента на осуществление трудовой деятельности, в 2022 году в правоохранительные органы направлена информация о 501 случае предоставления иностранцами, не владеющих русским языком, сертификата на знание русского языка.

По России в целом речь может идти о тысячах фиктивных браков и десятках тысяч случаев липового владения русским языком.