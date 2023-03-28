28 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

На Урале пьяная пенсионерка выбросила правнука с балкона: ребенок выжил

Пожилую жительницу уральского города Кушва ждет суд за покушение на убийство своего малолетнего правнука. Женщина выбросила ребенка с балкона.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась пенсионерка 1952 года рождения. Все случилось вечером 15 октября прошлого года, когда она вдруг решила убить своего правнука 2019 года рождения. Как показало расследование, предварительно выпив, прабабушка посадила ребенка на подоконник балкона квартиры на втором этаже, после чего с силой вытолкнула его в открытое окно.

В результате ребенок упал на землю с высоты около 5 метров и ударился головой. Его успели оперативно доставить в больницу и оказать помощь, благодаря чему пострадавший выжил. А его родственнице предъявили обвинение.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кушвинский городской суд. Как отметили в прокуратуре, в настоящее время ребенок уже выписан из больницы, его жизни ничто не угрожает.

Как добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тревожное сообщение по данному факту поступило от соседки, которая услышала крики во дворе дома.

"Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили пенсионерку в ее же квартире, она никуда скрываться не стала. Собранные по данному факту материалы сыщики уголовного розыска полиции передали нашим коллегам из Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, судебная стационарная психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает психическим расстройством, не могла понимать характер и опасность своих действий и руководить ими. Эксперты пришли к выводу, что старушка представляет опасность для себя и окружающих, в связи с чем нуждается в принудительном лечении с изоляцией от общества. Суд должен решить вопрос о применении к женщине принудительных мер медицинского характера.

Теги: ребенок, покушение, суд, Кушва



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