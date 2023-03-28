В Челябинской области осудили мужчину за убийство пенсионера, сделавшего ему замечание

В Челябинской области местного жителя приговорили к 9 годам в колонии строгого режима за убийство пенсионера, сделавшего ему замечание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе прошлого года пьяный мужчина распивал спиртное во дворе многоквартирного дома, нарушал тишину и оскорбил пожилых женщин в ответ на сделанное замечание. За них вступился муж одной из женщин. Подсудимый избил пенсионера, повалил на землю и задушил на глазах у женщин.

Осужденный должен выплатить родственникам погибшего 1 млн рублей компенсации морального вреда.