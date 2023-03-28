28 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект о праве силовиков пресекать движение любых беспилотников

В Госдуму внесен законопроект, наделяющий силовиков правом пресекать движение любых беспилотников – летающих, наземных, водных, подземных – "в зоне своей ответственности". Об этом сообщил один из соавторов документа "единоросс" Александр Хинштейн.

"Актуальность нашей инициативы — очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях. (Лишь накануне, например, Севастополь вновь подвергся атаке морских дронов. Действующее законодательство, однако, позволяет силовикам противостоять исключительно воздушным (летательным) беспилотникам", - жалуется депутат.

Законопроект разрешает МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП, а также организациям ведомственной охраны "пресекать движение беспилотников во всех сферах: в воздухе, в воде, на земле".

"Учитывая сегодняшнюю ситуацию, делать это надо, как можно быстрее. Рассчитываю, что законопроект будет принят Госдумой в самое ближайшее время", - заявил Хинштейн.

Теги: законопроект, александр хинштейн, деспилотник, силовики



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